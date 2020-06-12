Дядя Миша. Посетитель бара описал "непотребное" состояние Ефремова

Посетитель московского бара Ulysses, где, по предварительным данным, Михаил Ефремов находился перед смертельным ДТП, описал "Пятому каналу" поведение актера.

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По его словам, Ефремов был частым клиентом заведения. "Мне почему-то даже казалось, что он был соучредителем", — признался он.

Молодой человек добавил, что у артиста был открыт счет в пабе, с порога он кричал, чтобы ему налили алкоголь. "Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии", — сказал он.

Ефремов время от времени появлялся в пабе "со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы", при этом актер мог зайти в заведение с "незастегнутой ширинкой", в состоянии глубокого опьянения.

По словам очевидца, Ефремов выглядел безобидно, все его называли "дядя Миша" и снисходительно относились, зная его статус и отношения с алкоголем.

Ефремов в день смертельной аварии дважды посещал бар Ulysses. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты. Позднее стало известно, что из бара пропали записи камер наблюдения. Это выяснилось во время следственных действий в заведении. Актер якобы вышел из бара, после чего устроил ДТП. Копий видеозаписи у сотрудников заведения не оказалось.

Также сообщается, что Ефремов не стал извиниться перед семьей погибшего по его вине водителя Сергея Захарова в аварии в центре Москвы. Соответствующее видео опубликовал портал "Москва 24".

На распространенных кадрах актер возвращается домой после пятичасового допроса в сопровождении нескольких полицейских. Пока он поднимается по лестнице, его преследуют репортеры с вопросами о произошедшем и предлагают ему извиниться перед семьей Захарова. Ефремов отвечает, что он дал подписку о неразглашении.

После этого журналисты, перебивая друг друга, говорят актеру, что это не мешает ему извиниться. Ефремов не отвечает, молча заходит в квартиру, а полицейские закрывают дверь перед камерами.

Ранее у адвоката потерпевших Александра Добровинского поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался. По его словам, до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не звонил родственникам Захарова и не принес извинений, которых семья ожидала. "Семья приняла решение не брать ни одной копейки", — заявил Добровинский в эфире телеканала "Россия 1".

Во время допроса квартиру Ефремова посетила актриса и режиссер Рената Литвинова, сообщает Telegram-канал Mash. Она является крестной матерью 19-летней дочери Ефремова Анны Марии и, как пишет канал, давно общается с его семьей. В гости она зашла всего на несколько минут, а на вопросы журналистов отвечать не стала.

Кроме того, в своем Instagram актриса выразила сочувствие коллеге по цеху. По ее мнению, в настоящее время Ефремов подвергается травле. "Я знаю, что это такое, с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего", — написала она. Она также назвала случившееся "драмой со всех сторон" и призвала подписчиков к милосердию.