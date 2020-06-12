Дядя Миша. Посетитель бара описал "непотребное" состояние Ефремова

Посетитель московского бара Ulysses, где, по предварительным данным, Михаил Ефремов находился перед смертельным ДТП, описал "Пятому каналу" поведение актера.
По его словам, Ефремов был частым клиентом заведения. "Мне почему-то даже казалось, что он был соучредителем", — признался он.
Молодой человек добавил, что у артиста был открыт счет в пабе, с порога он кричал, чтобы ему налили алкоголь. "Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии", — сказал он.
Ефремов время от времени появлялся в пабе "со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы", при этом актер мог зайти в заведение с "незастегнутой ширинкой", в состоянии глубокого опьянения.
По словам очевидца, Ефремов выглядел безобидно, все его называли "дядя Миша" и снисходительно относились, зная его статус и отношения с алкоголем.
Ефремов в день смертельной аварии дважды посещал бар Ulysses. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты. Позднее стало известно, что из бара пропали записи камер наблюдения. Это выяснилось во время следственных действий в заведении. Актер якобы вышел из бара, после чего устроил ДТП. Копий видеозаписи у сотрудников заведения не оказалось.
Также сообщается, что Ефремов не стал извиниться перед семьей погибшего по его вине водителя Сергея Захарова в аварии в центре Москвы. Соответствующее видео опубликовал портал "Москва 24".
На распространенных кадрах актер возвращается домой после пятичасового допроса в сопровождении нескольких полицейских. Пока он поднимается по лестнице, его преследуют репортеры с вопросами о произошедшем и предлагают ему извиниться перед семьей Захарова. Ефремов отвечает, что он дал подписку о неразглашении.
После этого журналисты, перебивая друг друга, говорят актеру, что это не мешает ему извиниться. Ефремов не отвечает, молча заходит в квартиру, а полицейские закрывают дверь перед камерами.
Ранее у адвоката потерпевших Александра Добровинского поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался. По его словам, до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не звонил родственникам Захарова и не принес извинений, которых семья ожидала. "Семья приняла решение не брать ни одной копейки", — заявил Добровинский в эфире телеканала "Россия 1".
Во время допроса квартиру Ефремова посетила актриса и режиссер Рената Литвинова, сообщает Telegram-канал Mash. Она является крестной матерью 19-летней дочери Ефремова Анны Марии и, как пишет канал, давно общается с его семьей. В гости она зашла всего на несколько минут, а на вопросы журналистов отвечать не стала.
Кроме того, в своем Instagram актриса выразила сочувствие коллеге по цеху. По ее мнению, в настоящее время Ефремов подвергается травле. "Я знаю, что это такое, с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего", — написала она. Она также назвала случившееся "драмой со всех сторон" и призвала подписчиков к милосердию.