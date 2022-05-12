Джамала выставила на аукцион свое платье с церемонии открытия "Евровидения"

10 мая на международной платформе Catawiki открывается аукцион Europop for Ukraine, центральным лотом которого станет платье Джамалы. Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд Yellow-Blue Foundation, поддерживающий украинцев, пострадавших от войны.

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Автор единственного в своем роде наряда, в котором певица открывала "Евровидение" в Киеве — украинская дизайнер Юлия Магдич. Побороться за лот можно до 18 мая.

"Это больше, чем просто платье, связанное с моей личной историей на "Евровидении". Я сказала бы, что это шедевр, в котором сошлись многолетние традиции и украинская история, — отмечает Джамала. - Это ценное воспоминание, и я надеюсь, что благодаря ему во время аукциона мы сможем собрать достаточно средств в помощь Украине".

Foto: Publicitātes foto

Также на аукционе будут представлены модные образы, ставшие отражением духа "Евровидения". С 1956 года ценности этого музыкального конкурса объединяют зрителей по всему миру благодаря ярким выступлениям, культурным историям и грандиозному шоу.

Благотворительный аукцион Catawiki призван передать суть и многогранность стиля европоп, что делает это событие таким особенным, — отмечает Лоренцо Алтимани, модный эксперт Catawiki, курирующий аукцион. - Этот аукцион будет проходить в то время, когда миллионы поклонников будут смотреть конкурс песни в прямом эфире и предлагает им шанс стать обладателями редкой частицы истории "Евровидения", поддержав при этом народ Украины".