Джастин Бибер страдает от болезни Лайма

Поп-исполнитель Джастин Бибер в Instagram рассказал о своей борьбе с болезнью Лайма.

Бибер отреагировал на критику своей внешности со стороны хейтеров, заметивших, что у певца проблемы с кожей лица, и предположивших, что он может злоупотреблять наркотиками. "У меня недавно нашли болезнь Лайма, а также у меня серьезный случай хронического мононуклеоза, который влияет на кожу, умственную деятельность, энергичность и в целом на здоровье", — признался он.

Подробнее артист пообещал рассказать о своем здоровье в 10-серийном документальном фильме, который в конце января 2020 года выйдет на YouTube. Известно, что болезнь Лайма, или боррелиоз, передается через укус клеща. Когда и при каких обстоятельствах заразился Джастин Бибер, неизвестно.