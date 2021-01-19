Джастин Тимберлейк подтвердил рождение второго ребенка спустя полгода
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский певец Джастин Тимберлейк подтвердил, что он и его жена актриса Джессика Бил стали родителями второго ребенка в июле прошлого года. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на ток-шоу Ellen.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во время интервью с ведущей Эллен Дедженерес 39-летний музыкант рассказал, что супруги назвали второго сына Финеасом. Исполнитель поведал о жизни семьи, признав, что после рождения наследника "все забыли о сне". "Он классный и такой милый. Мы в восторге и как нельзя счастливы и благодарны", — добавил Тимберлейк. Считается, что имя Финеас происходит от еврейского имени Пинхас, что означает "оракул".

Семья почти год проживает в Биг-Скай, штат Монтана, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось о прибавлении в семье Тимберлейка и Бил, но тогда супруги отказались от комментариев.

Пара поженилась в октябре 2012 года после пятилетних отношений. В апреле 2015 года у супругов родился первенец Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Джессика Бил снялась в таких фильмах, как "Иллюзионист", "Техасская резня бензопилой", "Вспомнить все". Джастин Тимберлейк известен как исполнитель таких хитов, как Cry Me a River, Sexy Back и My Love. Является обладателем нескольких музыкальных премий "Грэмми". Он также успешно освоил кинокарьеру, снявшись в таких картинах, как "Альфа Дог", "Социальная сеть" и "Время".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии