Джастин Тимберлейк принес извинения после фильма "Подставить Бритни Спирс"
Foto: AFP/Scanpix

Джастин Тимберлейк принес извинения Бритни Спирс и Джэнет Джексон после документального фильма "Подставить Бритни Спирс", в котором создатели назвали певца косвенно причастным к травле Спирс в начале 2000-х годов. Последствия этого сказались на ее карьере, а также с 2008 года ей принудительно назначили опекуна в лице ее отца Джейми Спирса.

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Документальный фильм "Подставить Бритни Спирс" телеканала FX, произведенный совместно с газетой The New York Times, вызвал широкую общественную реакцию. Не избежал критики и Джастин Тимберлейк, у которого был роман со Спирс в начале нулевых годов.

Лента рассказывает о том, как карьера Бритни Спирс пошла под откос в начале 2000-х, после чего исполнительница попала под принудительное опекунство своего отца в связи с проблема психологического характера, а также — из-за употребления наркотиков.

В одном из эпизодов фильма особое внимание уделяется Тимберлейку, короткий роман Спирс с которым, послужил началом печальных событий.

По мнению авторов документальной картины, травля Бритни в таблоидах началась именно после разрыва с певцом.

Многие издания упрекали Спирс за ее поведение, однако не говорили ни слова критики в адрес в Тимберлейка. Сам же исполнитель в свою очередь позволял себе в то время не самые приятные высказывания относительно самого романа и даже "хвастался" отношениями с артисткой.

Представленные в новом свете факты побудили Тимберлейка опубликовать у себя в Instagram пост с извинениями в адрес не только Бритни Спирс, но и певицы Джэнет Джексон — за "неисправность с гардеробом" в перерыве Супербоула 2004 года, где она выступала вместе с Джастином.

"Я видел много сообщений, комментариев, хэштегов и сомнений и поэтому решил ответить, — написал Тимберлейк. — Я прошу прощения за свои действия на определенных этапах своей жизни, которые только усугубили многие проблемы. Я говорил много неподобающих слов, а когда мне на самом деле следовало высказаться, я молчал. Я понимаю, что подвел многих в этим моменты, и теперь осознаю, что получил много выгоды от системы, построенной на мизогинии и расизме".

Тимберлейк попросил прощения у Бритни Спирс и Джэнет Джексон, пояснив, что очень уважает их, но допустил много ошибок.

Картина "Подставить Бритни Спирс" подробно освещает время, когда певица попала в психиатрическую больницу. В результате этого в 2008 году решением суда ее отцу Джейми Спирсу были переданы все полномочия по распоряжению ее финансовыми делами. Он также получил право ограничивать круг общения своей дочери.

В январе 2019 года тема опекунства над Бритни Спирс вновь появилась в информационном поле. Причиной стала отмена ее шоу в Лас-Вегасе и заявление о бессрочном отпуске после новостей о болезни ее отца. Из-за недуга он временно перестал быть ее опекуном. Эта обязанность перешла к личному менеджеру певицы. В 2020 году Спирс обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна. Однако суд отклонил иск. Причиной стали аргументы адвоката Джейми Спирса о состоянии финансовых дел Бритни Спирс, которая при помощи отца за 12 лет расплатилась по всем долгам и заработала $60 млн.

Что касается Джэнет Джексон, то Тимберлейк имеет в виду неприятный случай на концерте в перерыве Супербоула-2004. На выступлении сестра Майкла Джексона исполняла попурри из песен "All for You" и "Rhythm Nation". Композицию "Rock Your Body" Джанет при этом пела вместе с Тимберлейком.

Исполнив строчку "gonna have you naked by the end of this song" ("чтобы ты была обнаженной к концу этой песни"), Тимберлейк дернул Джанет за верхнюю часть костюма и оторвал от него кусок, в результате чего оголилась грудь певицы.

Момент выступления стал самым запрашиваемым видео за всю историю цифрового телевидения (по итогам трансляции число подписок на телеканал TiVo увеличилось на 35 тысяч), а сама исполнительница попала в Книгу рекордов Гиннесса.

После концерта певица принесла извинения публике, назвав произошедшее "несчастным случаем". Она рассказала, что по сценарию Тимберлейк должен был дернуть ее костюм так, чтобы на виду оказался только ее бюстгальтер. Тимберлейк также извинился перед зрителями, назвав казус "неисправностью гардероба". Впоследствии журналисты так и прозвали этот случай.

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