Джейми Ли Кертис получит "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф

Джейми Ли Кертис получит статуэтку 8 сентября. Награда будет вручена актрисе перед внеконкурсным показом картины "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills) режиссера Дэвида Гордона Грина, где она сыграла главную роль.

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Джейми Ли Кертис имеет неофициальный титул "королевы крика" за ряд ролей в фильмах ужасов — "Хэллоуин" (1978), "Поезд страха" (1980), "Туман" (1980), "Школьный бал" (1980), "Хэллоуин 2″ (1981). Другие известные картины с ее участием — "Правдивая ложь" (1994), "Хэллоуин: 20 лет спустя" (1998), "Чумовая пятница" (2003).

В апреле стало известно что "Золотой лев" за вклад в кинематограф также получит итальянский актер и режиссер Роберто Бениньи.