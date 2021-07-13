Джеки Чан заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая

Гонконгский актер и каскадер Джеки Чан выступил на форуме в Пекине, где заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая (КПК). Об этом сообщает Global Times.

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Артист сказал, что гордится своей национальностью, а также отметил, что видит величие КПК, которая, по его словам, выполнит все свои обещания в течение нескольких ближайших десятилетий. Он также принял участие в театральном представлении "Эпическое путешествие", которое было приурочено к столетию партии. Чан признался, что впечатлен стойкостью и духом военных, которые сражались под руководством КПК во время войны против японских захватчиков.

В прошлом году Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней (143 тысячи долларов) человеку, который создаст вакцину от коронавируса. Актер выразил надежду на то, что это ускорит появление препарата. Он также рассказал, что жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для Китая. Актер признался, что не хочет видеть вокруг пустые улицы и грустных людей.