Дженнифер Энистон показала тело и раскрыла секрет своей стройности
Foto: Vida Press

Американская актриса Дженнифер Энистон показала тело в новом рекламном ролике собственной компании спортивных добавок Vital Protein и раскрыла секрет своей стройности. Об этом сообщает Mirror.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На кадрах 51-летняя знаменитость запечатлена в облегающем тренировочном костюме, состоящем из топа и легинсов бирюзовых оттенков. Она демонстрирует на камеру, как выполняет кардио-упражнения и практикует йогу.

По информации издания, поддерживать стройную форму, помимо физических упражнений, Энистон помогает особая диета. Актриса потребляет пищу в течение восьми часов днем, а затем делает перерыв в 16 часов. В это время она пьет воду, а по утрам — сок из сельдерея.

"Я придерживаюсь интервального голодания. Я ощутила большую разницу, отказавшись от плотной еды на 16 часов", — прокомментировала Энистон в одном из своих роликов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Дженнифер Энистон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei