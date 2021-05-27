Дженнифер Лопес и Бен Аффлек публично объявят о воссоединении
Foto: Vida Press

Поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек запланировали публично объявить о своем воссоединении как пары, пишет New York Post со ссылкой на собственный источник.

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По словам собеседника издания, Лопес собиралась сообщить об отношениях с Аффлеком своим подписчикам в Instagram задолго до того, как о них узнали папарацци. "Он оставался у нее дома в апреле, и она уже готовилась анонсировать, что они снова вместе. Ей очень важно правильно подгадать время", — подчеркнул источник.

Лопес и Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Бен Аффлек Дженнифер Лопес
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