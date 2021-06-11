Дженнифер Лопес переедет в Лос-Анджелес ради Бена Аффлека

Исполнительница Дженнифер Лопес решила переехать в Лос-Анджелес ради актера Бена Аффлека, сообщает E! News.

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Неизвестно, когда именно звезда окончательно переберется в новый город, однако она уже ищет там школу для своих детей. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, артистка очень взволнована своим воссоединением с Аффлеком и планирует переезд, чтобы проводить с ним больше времени.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались 17 лет назад, однако в мае этого года стало известно о том, что звезды решили сойтись.

В апреле сообщалось, что певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. Звезды опубликовали заявление, в котором говорилось, что у них куда лучше получается быть друзьями, чем парой.

В январе 48-летний Бен Аффлек тоже расстался с возлюбленной — 32-летней актрисой Аной де Армас. Артисты познакомились на съемках фильма "Глубокие воды". Они начали встречаться в марте 2020 года.