Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, опубликовав в Instagram фотографию страстного поцелуя.

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Снимки, на которых Лопес запечатлена в купальнике, появились в сети в ее 52-й день рождения. Кадр с Аффлеком завершил опубликованную серию. Для звездной пары это первая совместная фотография в Instagram, поскольку во время их романа в 2000-х платформы еще не существовало.

Ранее СМИ сообщали, что актер планирует сделать предложение Лопес до конца 2021 года, поскольку он боится потерять ее во второй раз.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х. Актер тогда еще сделал предложение певице, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно о разрыве их отношений. В 2021-м артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, а в январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.