Дженнифер Лоуренс родила первенца

Американская актриса Дженнифер Лоуренс недавно родила своего первого ребенка. Об этом пишет TMZ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Она родила в округе Лос-Анджелес, но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения... Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила", — сообщило издание.

Отец ребенка — муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Они поженились осенью 2019 года. В сентябре прошлого года стало известно, что супруги ожидают первенца.

Ранее Лоуренс на шоу Стивена Колберта The Late Show заговорила о трех годах паузы, которые брала в своей карьере. Она ответила на вопрос ведущего о том, чем занималась все это время. "Я просто бесконечно занималась сексом", — заявила обычно скрытная звезда.

Затем ведущий спросил, чем бы Дженнифер Лоуренс занималась, если бы ей пришлось бросить шоу-бизнес. "Думаю, я стала бы отличной домохозяйкой. Правда. Я устраиваю бардак, но прекрасно его убираю. Я воюю с бардаком", — посмеялась она.