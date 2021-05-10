Джиган и Оксана Самойлова сняли яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Foto: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова вместе с супругом рэпером Джиганом сняла для отдыха на Мальдивах дорогостоящую яхту. Об этом она рассказала в stories в Instagram.

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"Это совсем-совсем другие Мальдивы. Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое. У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах", — написала она.

Как сообщает Telegram-канал "Только никому", в среднем за недельную аренду такой яхты придется заплатить 60 тысяч евро. С дополнительными услугами стоимость повысится до 90 тысяч евро.

В марте Самойлова похвасталась новым автомобилем Rolls-Royce Ghost, подаренным мужем. По словам бизнесвумен, она стала первой в России владелицей этой модели машины. Известно, что ее стоимость составляет 300-350 тысяч евро.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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