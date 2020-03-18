Джиган вернулся домой и пытается загладить свою вину

Модель Оксана Самойлова пустила домой вернувшегося из реабилитационной клиники рэпера Джигана. Судя по сторис, которые выкладывает музыкант, отношения все еще напряженные, но он пытается загладить вину и наладить отношения.

Артист, как и раньше, часто выходит в прямой эфир, общается с подписчиками и хочет убедить всех в том, что у него "все на чилле". Пользователи соцсети отправляют ему сотни вопросов, касающихся отношений в семье, поскольку сама Самойлова перестала докладывать о положении дел после официального заявления о том, что "ее и детей никто не бил и она должна помочь мужу в беде".

Во время одного из последних эфиров Джиган прогуливался на заднем дворе и навел камеру на загорающую в шезлонге супругу. Проходя мимо, рэпер предложил принести ей кофе, однако Самойлова сделала вид, что не услышала.

Мало смутившись произошедшим, Устименко пошел дальше и продолжил вещать подписчикам про "расслабон". Правда, позже видео с неловкой сценой было удалено из блога рэпера.

Несколько дней назад музыкант вернулся из элитной наркологической лечебницы, в которой провел полторы недели. Он опубликовал в своем блоге фото на фоне автомобиля, на котором нарисованы кусты марихуаны, подписав: "Суперзвезда гетто вернулась".

Публикация заставила подписчиков усомниться в том, что пребывание в рехабе имело положительный эффект. Комментаторы стали осуждать артиста и призывать "ехать к жене и детям". Нашлись подписчики, которые все же посочувствовали ситуации, в которой оказался Джиган, и пожелали ему скорее преодолеть свой внутренний кризис и сохранить семью. Однако большинство пользователей соцсети "зашли чисто в комменты повеселиться".

Судя по роликам, которые рэпер стал выкладывать, "оказавшись на свободе", за проведенное в рехабе время он не успел справиться с вредными привычками. Катаясь на автомобиле по ночному Майами, рэпер употреблял наркотики, алкоголь и останавливался в кафе с нездоровой пищей. Кроме того в его сторис появился снимок статьи о биополярном расстройстве на Википедии. Возможно, таким образом он пытался объяснить общественности суть своей беды.

Двумя днями ранее Самойлова сделала заявление в своем блоге. По словам женщины, она бы предпочла промолчать, но в связи с тем, что неприятная история развернулась у всех на виду, она вынуждена дать "какие-то комментарии".

"Во-первых, хочу сказать, что ни меня ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания", — написала Самойлова.