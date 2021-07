Джоан Роулинг рассказала о поступающих ей угрозах от транс-активистов

Создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала в своем Твиттере о поступающих ей угрозах от агрессивных транс-активистов.

"Я желаю, чтобы ты однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике", — написали ей в Твиттере.

To be fair, when you can't get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there's really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc