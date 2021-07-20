Джоан Роулинг рассказала о поступающих ей угрозах от транс-активистов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала в своем Твиттере о поступающих ей угрозах от агрессивных транс-активистов.

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"Я желаю, чтобы ты однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике", — написали ей в Твиттере.


Роулинг отметила, что это далеко не первый случай угроз и обещаний расправы. "Теперь сотни транс-активистов угрожают меня избить, изнасиловать, убить и взорвать бомбы", — написала автор "Гарри Поттера".

Скандал, связанный с британской писательницей и трансперсонами, возник в прошлом году. В июне 2020-го Роулинг оказалась в центре внимания из-за неоднозначных высказываний относительно транслюдей. Она заявила, что не считает людей, которые совершили трансгендерный переход, полноценными женщинами. Помимо этого, она возразила против формулировки "люди, у которых есть менструация", чем вызвала большую волну недовольств.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Гарри Поттер Джоан Роулинг
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