Джоан Роулинг рассказала о поступающих ей угрозах от транс-активистов

Создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала в своем Твиттере о поступающих ей угрозах от агрессивных транс-активистов.

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"Я желаю, чтобы ты однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике", — написали ей в Твиттере.

To be fair, when you can't get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there's really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021



Роулинг отметила, что это далеко не первый случай угроз и обещаний расправы. "Теперь сотни транс-активистов угрожают меня избить, изнасиловать, убить и взорвать бомбы", — написала автор "Гарри Поттера".

Скандал, связанный с британской писательницей и трансперсонами, возник в прошлом году. В июне 2020-го Роулинг оказалась в центре внимания из-за неоднозначных высказываний относительно транслюдей. Она заявила, что не считает людей, которые совершили трансгендерный переход, полноценными женщинами. Помимо этого, она возразила против формулировки "люди, у которых есть менструация", чем вызвала большую волну недовольств.