"Джокер" вернулся в новом амплуа. Секта, трагедия, веганство в жизни Хоакина Феникса

В картине Майка Миллса "Вперед, вперед" (C'mon C'mon) (2020), который вышел на экраны 28 января, Феникс возрождается в непривычном для себя образе – любящего дяди. Это стильный черно-белый фильм о семье, чувствах и отношениях и важности мужского примера в жизни каждого мальчика. Эту истину актер Хоакин Феникс подтверждает всей своей невероятной жизнью.

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"Оскароносный" актер Хоакин Феникс – один из самых ярких представителей современного кино, выпадающий из голливудских клише. Он заботится о животных и экологии, вместе со своей спутницей жизни актрисой Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона") избегает публичности и ненавидит давать интервью. После блестяще сыгранной роли в фильме Тодда Филлипса "Джокер" (2019) Феникс впервые возвращается на большой экран.

Младенчество в секте



Детство Хоакина Феникса обычным не назовешь. После рождения старших детей (брата Ривера и сестры Рейн) родители примкнули к религиозной секте "Дети Бога" и путешествовали в качестве миссионеров по Южной Америке. Хоакин и его младшая сестра Либерти родились в Пуэрто-Рико. В 1978 году, когда Риверу исполнилось четыре года, родители вышли из секты из-за порочных сексуальных практик, вернулись во Флориду и сменили фамилию на Феникс.

Мать актера устроилась на работу на телеканале NBC и обросла связями с агентами, которые помогли пристроить в сфере развлечений и детей. Вместе со своим старшим братом Ривером Хоакин с детства снимался в телевизионных сериалах и рекламных роликах. Когда карьера старшего брата резко пошла в гору, Хоакин на некоторое время полностью ушел в тень.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"В долгу" перед братом



Трагическая смерть Ривера в возрасте всего 23 лет вернула Хоакина Феникса на экран. Свою первую "взрослую" роль он сыграл в фильме "Умереть во имя" Гаса ван Сента, спустя год после кончины брата.

Братья были очень близки и даже договорились стареть вместе. Ривер всегда верил в Феникса и на пике собственной славы уверял, что тот станет куда более успешным актером. Сегодня Хоакин благодарен ему за это: "Это Ривер велел мне снова играть. Он даже не просил меня - он велел, и за это перед ним я в долгу. Актерство подарило мне замечательную жизнь".

В 2020 году Хоакин и спутница его жизни Руни Мара стали родителями и назвали своего первенца Ривером - в память о старшем брате.

Foto: Kadrs no filmas Don't Worry, He Won't Get Far on Foot

Веган с детства



Хоакин – один из самых строгих веганов в Голливуде и пламенный защитник животных. В детстве Хоакин с братом и сестрами были потрясены жестокостью, с которой рыбаки расправлялись со своим уловом – швыряли рыбу об палубу, чтобы оглушить. С тех пор Хоакин перестал есть продукты животного происхождения.

Благодаря Хоакину на церемониях престижнейших кинопремий "Золотой глобус", "Бафта" и "Оскар" были введены веганские меню. В каждой своей благодарственной речи он выступал против жестокого обращения с животными и загрязнения окружающей среды, вызванного животноводческой отраслью. Его реклама "Джокера" даже вызвала гнев британских фермеров, которые обвинили актера в возможном падении торговли мясом.

Тем не менее в вопросах воспитания собственного сына Хоакин демократичен. Он и Руни Мара не собираются растить малыша веганом. "Я не буду навязывать свои убеждения сыну, это неправильно, - рассказал актер. – Но точно так же я не собираюсь внушать ему мысль, что "McDonald's" – это "Happy Meal" (в пер. с англ. "Счастливое блюдо"), потому что в этом низкопробном наборе нет ничего счастливого".

Фильм о семье



Хоакин Феникс сделал блестящую карьеру и снимался у лучших режиссеров – Вуди Аллена, Томас Пола Андерсона, Гаса Ван Сента и Ридли Скотта. Роль в фильме "Джокер" принесла ему "Оскар" в 2020 году – а в одной номинации с Хоакином тогда соревновались Леонардо ди Каприо и Антонио Бандерас. Феникс тогда собрал целый урожай наград – от "Золотого глобуса" до BAFTA.

Через два года после своего невероятного перформанса в "Джокере" актер возвращается на экраны в новом фильме американского режиссера Майка Миллса ("Дурная привычка", "Женщины ХХ века", "Начинающие"). В черно-белой драме "Вперед, вперед" Хоакин сыграл радиожурналиста, интервьюирующего детей на тему "что такое счастье?". Беззаботная жизнь одинокого мужчины меняется, когда он отправляется в путешествие по Америке со своим маленьким племянником. Этот фильм об отношениях, чувствах и о семье.

Режиссер-гуманист замыслил фильм о месте отца в жизни ребенка и важности мужского примера. Миллс видел в роли дяди именно Хоакина Феникса, недавно ставшего родителем, но из-за плотного графика участие звезды в проекте было под вопросом. "Мы много говорили с Фениксом о воспитании детей и о жизни, - говорит режиссер. - Благодаря ему я так много узнал о своем фильме, что подумал: может быть, он ангел, посланный мне, чтобы сделать это кино еще лучше. Хоакин очень умный и веселый человек. Я рад, что для него "Вперед, вперед" стал важной работой".

Новый фильм "Вперед, вперед" с участием Хоакина Феникса вышел в прокат в латвийских кинотеатрах 28 января.