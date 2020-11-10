Джонни Депп получит весь гонорар за отмененные съемки в "Фантастических тварях"
Foto: Reuters/Scanpix

Актер Джонни Депп получит весь многомиллионный гонорар за отмененные съемки в третьем фильме франшизы "Фантастические твари", сообщает The Hollywood Reporter.

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Известно, что Депп успел сняться только в одной сцене, прежде чем расторг контракт с Warner Bros. Договоренность со студией предусматривала, что Депп получит гонорар полностью, даже если фильм не будет снят или на его роль будет выбран другой актер.

Депп впервые появился в "Фантастических тварях" в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях" после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на экс-супругу Эмбер Херд.

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