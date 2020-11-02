Джонни Депп проиграл дело о клевете из-за обвинений Эмбер Херд
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, сообщает Variety.

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Артист решил судиться с изданием, так как из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Херд оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал жену. Сама актриса, которая в 2016 году развелась с актером, выступала в качестве свидетельницы.

По словам судьи, Депп предоставил все основания для возбуждения иска о клевете. При этом ответчик в лице News Group Newspapers, издателя The Sun, рассказал о 14 случаях домашнего насилия — суд посчитал эти заявления правдивыми. Юридическая команда актера настаивала на том, что настоящим обидчиком в его отношениях была именно Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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