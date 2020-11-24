Джонни Депп, Скарлетт Йоханссон и другие: как звезд Голливуда увольняли из-за скандалов

Высокий суд Лондона признал доказанными 12 случаев насилия Джонни Деппа по отношению к его бывшей супруге актрисе Эмбер Херд, что стало причиной его отстранения от проекта "Фантастические твари" и дало виток разговорам о кризисе в его карьере. Однако в истории Голливуда не раз бывали случаи, когда попавшим в центр скандалов звездам удавалось вернуть себе расположение зрителей и руководства студий. В то же время есть прецеденты, когда актеры буквально вынуждены были попрощаться со своей карьерой.

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Как скандалы приводили к увольнению звезд Голливуда, рассказывает "Газета.Ru".