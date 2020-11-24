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Джеймс Ганн и шутки о педофилах
Джонни Депп, Скарлетт Йоханссон и другие: как звезд Голливуда увольняли из-за скандалов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Высокий суд Лондона признал доказанными 12 случаев насилия Джонни Деппа по отношению к его бывшей супруге актрисе Эмбер Херд, что стало причиной его отстранения от проекта "Фантастические твари" и дало виток разговорам о кризисе в его карьере. Однако в истории Голливуда не раз бывали случаи, когда попавшим в центр скандалов звездам удавалось вернуть себе расположение зрителей и руководства студий. В то же время есть прецеденты, когда актеры буквально вынуждены были попрощаться со своей карьерой.

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Как скандалы приводили к увольнению звезд Голливуда, рассказывает "Газета.Ru".


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Джеймс Ганн и шутки о педофилах

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