Джонни Деппа лишили роли в "Фантастических тварях" после скандала с избиением бывшей жены
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Голливудского актера Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы "Фантастические твари" после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

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Он пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

"Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию", — написал Депп.

Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое артист проиграл. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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