"Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах". Эмбер Херд дает показания в суде

Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что ее бывший муж, звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп, был одержим ревностью, колотил кулаками по стене и бил ее в пьяном и наркотическом угаре. Депп все обвинения отрицает.

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Херд впервые выступала в качестве свидетеля по делу о клевете, возбужденному против нее бывшим мужем. Она утверждает, что домашнее насилие с его стороны началось в 2012 году.

Херд рассказала присяжным о пьянящих первых днях их отношений и более поздних случаях предполагаемого физического насилия.

"Он был любовью всей моей жизни, - сказал Херд. - Но он был и кем-то другим. И этот другой был ужасен".

58-летний Депп подал иск против 36-летней Херд из-за статьи, которую она написала для газеты Washington Post в декабре 2018 года. В ней она назвала себя "общественным деятелем, представляющим пострадавших от домашнего насилия".

Херд не назвала Деппа в статье по имени. Однако тот подал на нее в суд за намеки в тексте, позволяющие предположить, что именно он был инициатором домашнего насилия, и требует возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов.

Херд подала встречный иск, требуя 100 миллионов долларов и утверждая, что в браке с Деппом она подвергалась "безудержному физическому насилию и жестокому обращению".

Херд рассказала, что их роман с Деппом начался во время пресс-тура 2011 года для фильма "Ромовый дневник", в котором они снялись вместе.

Херд сказала, что по уши влюбилась в Деппа, но ситуация начала меняться в 2012 году.

"Когда он впервые начал пить, я особо об этом не думала, - рассказала суду Херд. - Он исчезал, а потом возвращался. Он просто стал другим".