Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь снимутся вместе. Об этом сообщает Deadline.

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Отмечается, что Клуни и Робертс получили роли экс-супругов в романтической комедии под рабочим названием Ticket to paradise ("Билет в рай"). Режиссером ленты выступит британский постановщик Ол Паркер, известный по мюзиклу Mamma Mia! 2. Сценарий напишет дважды номинированный на премию "Оскар" Тед Мелфи.

Продюсерами фильма стали Эрик Феллнер и Тим Беван, работавшие над такими картинами, как "Дневник Бриджит Джонс" и "Вселенная Стивена Хокинга". Даты окончания съемок не сообщаются, однако создатели намерены выпустить ленту в 2021 году.

У Джорджа Клуни и Джулии Робертс уже был опыт совместной работы. Артисты снялись вместе в трилогии про друзей Оушена режиссера Стивена Содерберга, а также в криминальном триллере постановки Джоди Фостер "Финансовый монстр".

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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