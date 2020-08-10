Джуд Лоу стал отцом в шестой раз
Foto: AFP/Scanpix

47-летний британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает Freenews.live.

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Для артиста этот ребенок стал первым со второй женой — психологом Филиппой Коэн.

Ранее в одном из интервью актер признавался, что ему очень хочется снова нянчить малыша, но его дети уже подросли.

Лоу с 1997 по 2003 год был женат на актрисе Сэйди Фрост. В этом браке появились трое детей. Одного ребенка ему родила модель Саманта Берк, еще одного — певица Кэтрин Хардинг. В апреле 2019 года артист женился на Коэн спустя четыре года отношений.

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