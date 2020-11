Единственная красавица в семье Кардашьян. Почему супермодель Кендал Дженнер скрывает личную жизнь

Модели Кендалл Дженнер 3 ноября исполнилось 25 лет. Она уже успела провести масштабную вечеринку в честь праздника для примерно 100 гостей, однако этот факт тщательно скрывался от соцсетей. Популярная манекенщица привыкла хранить свои тайны — СМИ тщетно пытаются узнать хоть что-нибудь о ее личной жизни, отчего вот уже много лет распространяют слухи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пока весь мир имеет возможность наблюдать практически в режиме реального времени за личной жизнью Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также обсуждать, вернулась ли Кайли Дженнер к Трэвису Скотту, о том, как живет Кендалл Дженнер (с легкой руки британского телеведущего Пирса Моргана ее пару лет назад стали называть единственной красавицей в семье Кардашьян), остается только догадываться.

Несколько лет назад Кендалл Дженнер, которую все знают по обложкам модных журналов, фото с показов и рекламных плакатов, объяснила, почему предпочитает не распространяться о своих бойфрендах, если они есть.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Если я не полностью, абсолютно вовлечена в отношения с кем-то, для чего мне об этом всем рассказывать? — сказала модель Harper's Bazaar в 2017 году. — Если я даже не знаю, что это, почему мир должен об этом знать?"

Кендалл Дженнер добавила, что интимная связь должна касаться лишь двоих людей и им не нужно опираться на мнения посторонних. "Люди хотят устраивать драму, — считает она. — Если бы у меня был бойфренд, люди начали бы говорить всякую ерунду, которая, возможно, привела бы к тому, что мы бы расстались".

Закрытость Кендалл Дженнер, однако, провоцирует массу слухов — в разные годы ей приписывали романы с музыкантами, спортсменами и даже с братом сестер Хадид Анваром, который тоже строит модельную карьеру. Однако она никогда не подтверждала эти слухи, оставляя СМИ возможность делать выводы самостоятельно.

В 2015 году СМИ решили, что Кендалл Дженнер встречается с музыкантом Ником Джонасом, который теперь женат на актрисе Приянке Чопре. Тогда издание US Weekly рассказало, что их свела модель Джиджи Хадид — "между ними с самого начала была химия", говорили источники еженедельника. Сам Ник Джонас, однако, предположения эти позже опроверг. Он объяснил порталу E!, что Кендалл Дженнер — прекрасный человек и они много времени проводят вместе просто потому, что ее подруга Джиджи встречается с его братом Джо.

С 2013 по 2016 год пресса постоянно искала доказательства того, что возлюбленный набиравшей тогда популярность модели из семьи Кардашьян — музыкант группы One Direction Гарри Стайлз. Их видели вместе за обедом в 2013-м, катающимися на лыжах в 2014-м, на яхте телеведущей Элен Дедженерес в 2016-м. Все это давало повод делать вывод о том, что Кендалл Дженнер и Гарри Стайлз — пара.

Говорила об этом и сама телеведущая, правда, не очень уверенно. "Думаю ли я, что они встречаются? Да, — заявила она Entertainment Tonight. — Но я не знаю, насколько они пара". Она уточнила, что в наше время люди ведут себя так странно, что их и не поймешь. Но поскольку они проводили вместе время на курорте Сен-Бартелеми, для нее это означает, что модель и музыкант встречаются.

В 2016 году US Weekly связали Кендалл Дженнер с баскетболистом Джорданом Кларксоном — ни спортсмен, ни модель это не комментировали, однако издания выяснило у источника, что они влюблены. Однако в том же году еженедельник приписал модели роман с рэпером ASAP Rocky: в августе Us Weekly сообщили, что они "встречаются на полную" — и в этот раз было сложно в этом усомниться, поскольку на одной из фотографий с Бала Института костюма Met Gala обнаружилось, что музыкант трогает модель за ягодицы. Впрочем, уже на следующий год Us Weekly заявили, что пара распалась, поскольку влюбленные слишком редко виделись.

Еще одним возлюбленным Кендалл Дженнер, по мнению журналистов, оказался Анвар Хадид — брат ее подруги Джиджи: в 2018 году в таблоиде TMZ были опубликованы фотографии, на которых шеи обоих украшали следы от поцелуев. Источник E!, однако, заявил, что между двумя моделями — "ничего серьезного", они знают друг друга много лет и всегда слегка флиртовали.

Единственный случай, когда Кендал Дженнер действительно подтвердила слухи о своем романе, касался ее отношений с австралийским баскетболистом Беном Симмонсом.

Еще с начала 2018-го таблоиды обсуждали ее возможный новый роман, хотя не было ясно, когда и как модель и спортсмен встретились. В феврале 2019-го Кендалл призналась в шоу Элен ДеДженерес, что с Беном Симмонсом они "немного встречаются".

Позже, в мае 2019-го, модель сказала Vogue по этому поводу, что замуж выходить не планирует, поскольку ей важнее заниматься карьерой, а в подробности своих отношений публику предпочитает не посвящать, что потому что это лишь создает сложности. Когда же у модели спросили, не стоит ли ожидать объявления о помолвке, она ответила: "Может быть, когда-нибудь".

С тех пор прошел год — и пока что Кендалл Дженнер не заявляет, что выходит замуж.

Супермодель скрывает личную жизнь, даже если это не касается ее романов. Когда в субботу, 31 сентября, Кендалл Дженнер устроила масштабную вечеринку в честь грядущего дня рождения Harriet's Rooftop в Западном Голливуде, она потребовала, чтобы гости не выкладывали в соцсети снимки с праздника. Информация, однако, все равно просочилась в таблоиды — TMZ сообщили, что на вечеринке в разгар пандемии были примерно 100 человек, в том числе Джастин и Хейли Бибер, Канье Уэст и Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, Пэрис Хилтон, Джейден Смит (сын актера Уилла Смита) и другие люди из круга общения супермодели.