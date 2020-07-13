Единственный внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет

Внук Элвиса Пресли и сын Лизы Марии Пресли Бенджамин Кио покончил с собой. Об этом сообщает TMZ.

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Тело было найдено в его квартире в городе Калабасас (штат Калифорния, США). Рядом с ним лежало огнестрельное оружие.

О жизни Бенджамина Кио известно немногое. Он также был музыкантом и в 2009 году заключил контракт на запись на пять миллионов долларов. Кроме того, знавшие его отмечали поразительное сходство внука со своим дедом.

Ему было 27 лет. Таким образом, он вошел в неофициальный "Клуб 27" — список музыкантов, умерших в этом возрасте.

Представитель Лизы Марии Пресли Роджер Видиновски в беседе с TMZ рассказал, что она "безутешна и опустошена, но старается держаться для своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли".

Бенджамин Кио родился в браке Лизы Марии Пресли с музыкантом Дэнни Кио. У Лизы Марии также есть три дочери: Райли Кио, сыгравшая в фильме "Безумный Макс: дорога ярости", и 11-летние Харпер и Финли.