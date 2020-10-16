Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП водителя
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в спровоцированном артистом ДТП Виталию Захарову, передает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшего Сергея Аверцева.

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По словам Аверцева, Ефремов выплатил 800 тыс. руб., а до приговора в качестве компенсации передал Захарову 200 тыс. руб. Всего Виталий Захаров получил 1 млн руб. и сейчас выступает против смягчения наказания актеру. "Мы также настаиваем на уведомлении Захарова о возможном смягчении наказания Ефремову, досрочном освобождении и отпусках", — уточнил Аверцев.

Виталий Захаров заявил, что еще не готов простить артиста. "Мне трудно сказать, насколько его последнее раскаяние было искренним. Пока я не готов его принять", — сказал он.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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Gazeta.ru

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