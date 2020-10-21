Ефремов выплатил по миллиону трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Романа Филиппова.

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Адвокат перевел деньги на счета потерпевших. Еще один адвокат актера Петр Хархорин уточнил, что 21 октября трем потерпевшим перевели по одному миллиону рублей. В связи с выплатой компенсаций, по словам Хархорина, вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы был закрыт.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.