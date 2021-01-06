Ей все это просто надоело: Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Американская телезвезда Ким Кардашьян и рэп-исполнитель Канье Уэст разводятся. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, Ким уже наняла адвоката Лору Вассер, известную как "королева голливудских разводов" и юрист, который старается сделать процесс максимально мирным и конфиденциальным.

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Как источники рассказали таблоиду, пара пока держит все в тайне, но "они это сделали" и сейчас проводят переговоры об урегулировании всех вопросов, главным из которых является раздел имущества.

Как отмечает издание, сейчас Уэст находится на своем ранчо в Вайоминге, где он провел рождественские праздники без семьи. Именно Ким уговорила его уехать туда, чтобы они могли пожить отдельно и спокойно заниматься разводом. Как заявил источник, "Ким сильно выросла" и очень серьезно относится к тому, чтобы стать адвокатом и своему участию в тюремной реформе в США. Инсайдер также добавил, что она на самом деле очень много сделала для защиты своего супруга и заботилась о его психическом здоровье, он же все это время говорил о своем выдвижении в президенты и "другом безумном дерьме", и Ким это надоело.

Другой источник сообщил, что Уэст устал от публичной жизни семейства Кардашьян, которую считает невыносимой, и не хочет иметь с ними ничего общего. Даже на прошлогоднем юбилее жены на Таити он появился всего на один день, подарив Ким голограмму ее отца, и очень быстро покинул праздник.

Как говорят инсайдеры, самым большим камнем преткновения в переговорах о разводе может стать семейный дом Уэста и Кардашьян в Калабасасе (Калифорния), который был полностью перестроен и позднее названный изданием Architectural Digest "оазисом чистоты и света".

Пара купила поместье за 40 миллионов долларов и еще 20 миллионов вложила в реконструкцию. Как утверждает источник, Ким надеется, что недвижимость достанется ей, так как именно там растут дети супругов. Он поясняет, что ей принадлежит участок земли, однако стоящий на нем дом является собственностью Канье.

Foto: instagram.com/kimkardashian

"Это не первый раз, когда они говорят о расставании, но сейчас все намного серьезнее", - заявил информатор.

Ким и Канье поженились в 2014 году на грандиозной церемонии в Италии. У них четверо детей: дочь Норт (7 лет), сын Сэйнт (5 лет), дочь Чикаго (почти 3 года) и сын Псалом (1 год и 7 месяцев).

Представители пары на запросы о комментариях пока не ответили, как и нанятая Ким адвокат Лора Вассер.