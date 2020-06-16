Экс-министр Улдис Аугулис станет трижды отцом и женится в третий раз

Депутат Сейма, некогда занимавший посты министра благосостояния и министра сообщения Улдис Аугулис и его подруга - член правления аэропорта Rīga Лаума Йенча осенью станут родителями.

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Политик рассказал изданию Privātā Dzīve, что надеется успеть оформить брак с возлюбленной до появления малыша на свет. Со своей второй женой Татьяной он уже развелся.

Для будущих супругов ребенок станет третьим - и у Аугулиса, и у Йенчи есть по двое детей от предыдущих отношений.

Об их романе стало известно в июле прошлого года, когда они вместе посетили концерт Максима Галкина в Юрмале. На тот момент Аугулис еще был женат. На вопросы журналистов он тогда отрезал: "Какое вам дело!", однако отношений с Йенчей в дальнейшем не скрывал.

Интересно, что со второй женой в 2009 году у Аугулиса все начиналось как служебный роман - Татьяна работала в министерстве благосостояния. Тогда он также был еще женат, однако вскоре развелся с первой супругой. Тот же сюжет и с Лаумой Йенчей - будучи главой минсообщения Аугулис посещал мероприятия аэропорта и влюбился в Лауму.