Экс-политик Карлис Лейшкалнс в девятый раз стал дедушкой. И это еще не все
Foto: Privātais arhīvs

У бывшего политика и исполнительного директора Латвийской ассоциации портов Карлиса Лейшкалнса и его супруги Аниты стало на одного внука больше - теперь их уже девять. Но это еще не все - в августе ожидается появление на свет еще двух внуков.

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В июне дочь Карлиса и Аниты Дарта родила третьего ребенка и супруги стали бабушкой и дедушкой уже в девятый раз, сообщает Kas Jauns.

"Мальчика назвали Георг", - рассказывает политик и говорит, что был очень рад увидеть своего младшего внука.

В августе в семье Лейшкалнс появятся десятый и одиннадцатый внуки, ведь супруга их сына Екаба ждет близнецов.

По семейной традиции, каждый их внуков получает в подарок картину из ценной коллекции произведений искусства.

Анита и Карлис Лайшкалнс вырастили четверых детей - сына Екаба и дочерей Катрину, Гуну и Дарту.

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