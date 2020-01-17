Экс-политик Линда Мурниеце выпустила вторую книгу откровений
Foto: Privātais arhīvs

Новый год экс-политик, а ныне предпринимательница Линда Мурниеце встретила с приятной новостью - скоро на полках магазинов появится ее вторая книга.

Своей радостью она поделилась с подписчиками в социальных сетях, подписав снимок со свеженапечатанной книжкой словами "Подарок себе".

На прилавках издание под названием Gandrīz gadagrāmata ("Почти ежегодник") должно появиться уже на днях. На русском название не отражает игру слов с отсылкой к названию первой книги Gandrīz dienasgrāmata ("Почти дневник"), вышедшей в 2018 году.

Надо отметить, что литературный дебют Мурниеце, где она рассказывала о личном, читатели приняли довольно тепло. В отзывах на книгу многие читатели отмечают хороший язык и стиль, а также легкую подачу: "Как будто с подружкой поболтала. Как же мы все похожи", "Теперь хочется при случайной встрече сказать Линде "привет" и перейти на "ты", "Человечно. О больном, но без лишней горечи".

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Dāvana sev pašai 💃🏻

A post shared by Linda (@linda_murniece) on Jan 16, 2020 at 2:55am PST

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