Экс-солистка "Тату" впервые рассказала о пережитом в 11 лет изнасиловании
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Бывшая солистка российской поп-группы "Тату" Елена Катина впервые рассказала о пережитом в 11 лет изнасиловании. Артистка поделилась этим в эфире ток-шоу "Секрет на миллион"Бывшая солистка российской поп-группы "Тату" Елена Катина впервые рассказала о пережитом в 11 лет изнасиловании. Артистка поделилась этим в эфире ток-шоу "Секрет на миллион", выпуск которого выйдет 28 августа.

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Спустя 25 лет Катина решила признаться, что в детстве она стала жертвой сексуального насилия. Экс-участница "Тату" не раскрыла личность преступника и не уточнила, понес ли тот наказание.

"До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко", — рассказала 36-летняя певица, отметив, что ей сейчас не так тяжело вспоминать это, так как она долго работала над этим эпизодом с психологом. По словам Катиной, она решила сделать это признание для того, чтобы помочь другим подросткам справиться с подобной травмой.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Знаменитости Сексуальное насилие Тату
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