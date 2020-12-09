Фотограф Дмитрий Исхаков в прямом эфире своего Instagram рассказал о том, что усыновил сына певицы Полины Гагариной Андрея.

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Андрей родился в браке артистки с актером Петром Кисловым. Исхаков впервые встретил Андрея, когда мальчику было 5 лет. "И первое, что он сказал мне в нашу первую встречу, была фраза "Какой вы интеллигентный мужчина". С тех пор у нас идеальные отношения, лучшие", — вспоминает Исхаков.

Он признался, что усыновил мальчика, однако ему не нравятся слова "отчим" и "пасынок".

О том, что пара разведется после шести лет брака, стало известно в мае 2020 года. Андрею сейчас 13 лет, общей дочери Исхакова и Гагариной Мие — три года.