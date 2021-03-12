Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова родила третьего ребенка

В начале марта Дарья Жукова и ее супруг - греческий миллиардер Ставрос Ниархос стали родителями.
Как пишут СМИ, это мальчик, которого назвали Филипом - в честь отца Ставроса.
Для Жуковой это третий ребенок, она также воспитывает двух детей от Романа Абрамовича. Для Ниархоса мальчик стал первенцем.
Напомним, Жукова и Ниархос официально поженились осенью 2019 года, а в январе прошлого года устроили пышную свадьбу на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Гостями торжества были представители британского королевского семейства и голливудские звезды.
О беременности Жуковой стало известно в декабре прошлого года.