Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова родила третьего ребенка

В начале марта Дарья Жукова и ее супруг - греческий миллиардер Ставрос Ниархос стали родителями.

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Как пишут СМИ, это мальчик, которого назвали Филипом - в честь отца Ставроса.

Для Жуковой это третий ребенок, она также воспитывает двух детей от Романа Абрамовича. Для Ниархоса мальчик стал первенцем.

Напомним, Жукова и Ниархос официально поженились осенью 2019 года, а в январе прошлого года устроили пышную свадьбу на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Гостями торжества были представители британского королевского семейства и голливудские звезды.

О беременности Жуковой стало известно в декабре прошлого года.