Экс-супруга Абрамовича ждет ребенка от греческого миллиардера
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова и ее второй супруг Ставрос Ниархос ждут ребенка.

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Об этом со ссылкой на собственные источники в близком окружении пары сообщает Page Six. Издание отмечет, что Дарья и Ставрос очень взволнованы и воодушевлены.

Напомним, Жукова и греческий бизнесмен официально поженились в октябре прошлого года в Париже, а в январе устроили пышную свадьбу в люксовом отеле Kulm на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Среди сотен приглашенных гостей были многочисленные мировые знаменитости - актеры Кейт Хадсон и Орландо Блум, супермодель Карли Клосс, принцесса Йоркская Беатрис, принцесса Монако Шарлотта Казираги, дизайнер Стелла Маккартни и другие. СМИ отмечали, что жених и невеста строго-настрого запретили публиковать в соцсетях фото и видео церемонии, а вот второго дня свадебных гуляний, прошедшего в русском стиле, запрет уже не касался. Гости позировали в кокошниках и ушанках и с матрешками.

С Романом Абрамовичем Жукова рассталась в 2017 году после 10 лет совместной жизни. У них есть двое общих детей.

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