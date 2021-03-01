Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что последние полгода из-за серьезных проблем со здоровьем девушка была прикована к постели. Артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала. С делами по дому ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил 39-летнюю Кастельянос умершей.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник, вскрытие показало, что женщина скончалась из-за кардиомиопатии (хроническое изменение сердечной мышцы). Известно, что артистка имела третью группу инвалидности.

Экс-участница Little Big также вела мероприятия, снималась в кино. Своим примером девушка помогала похожим на нее побороть комплексы. Кастельянос прославилась после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. Несмотря на растущую популярность, которую коллектив завоевал в России и в Европе, артистка покинула группу в 2014 году. Причиной ее ухода называли негативное отношение родителей в детском саду, где она работала воспитательницей.