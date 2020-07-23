Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова намекнула поклонникам на возможную скорую свадьбу с баскетболистом московских "Химок" Янисом Тиммой.

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Словесную игру они затеяли в stories в Instagram. Седокову спросили, грядет ли свадьба с Янисом? Певица переадресовала этот вопрос своему избраннику, который ответил: "Конечно, будет" и посоветовал спросить то же самое у Анны. Она, в свою очередь, ответила: "Я знаю ответ".

А сегодня она подтвердила, что готовится к свадьбе, опубликовав пост, где написала, что ответила "да" и пообещала стать лучшей женой.

Анна и Янис встречаются уже около года, а начало их романа сопровождал скандальный развод Тиммы с женой Саной, обвинившей мужа в измене и требованиях покинуть их дом вместе с маленьким сыном. Сам Тимма утверждал, что расстался с матерью сына еще до встречи с Седоковой. Позднее уже бывшие супруги все же смогли наладить общение.

Недавно Седокова разместила пост, который, учитывая впечатляющие формы Анны, пользователи восприняли неоднозначно. Совместный снимок, на котором пара не совсем одета, певица подписала фразой: "Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце... А я его за огромную душу".

Для 37-летней Седоковой это будет уже третий официальный брак. Анна была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину. Во втором браке с предпринимателем Максимом Чернявским родилась дочь Моника. После развода он добился того, чтобы девочка жила в США. Затем у Седоковой был роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого певица родила сына Гектора, но до ЗАГСа пара не дошла.