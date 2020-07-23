Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова намекнула поклонникам на возможную скорую свадьбу с баскетболистом московских "Химок" Янисом Тиммой.
Словесную игру они затеяли в stories в Instagram. Седокову спросили, грядет ли свадьба с Янисом? Певица переадресовала этот вопрос своему избраннику, который ответил: "Конечно, будет" и посоветовал спросить то же самое у Анны. Она, в свою очередь, ответила: "Я знаю ответ".
А сегодня она подтвердила, что готовится к свадьбе, опубликовав пост, где написала, что ответила "да" и пообещала стать лучшей женой.
Анна и Янис встречаются уже около года, а начало их романа сопровождал скандальный развод Тиммы с женой Саной, обвинившей мужа в измене и требованиях покинуть их дом вместе с маленьким сыном. Сам Тимма утверждал, что расстался с матерью сына еще до встречи с Седоковой. Позднее уже бывшие супруги все же смогли наладить общение.
Недавно Седокова разместила пост, который, учитывая впечатляющие формы Анны, пользователи восприняли неоднозначно. Совместный снимок, на котором пара не совсем одета, певица подписала фразой: "Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце... А я его за огромную душу".
Для 37-летней Седоковой это будет уже третий официальный брак. Анна была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину. Во втором браке с предпринимателем Максимом Чернявским родилась дочь Моника. После развода он добился того, чтобы девочка жила в США. Затем у Седоковой был роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого певица родила сына Гектора, но до ЗАГСа пара не дошла.
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Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️ #явсегдарядом
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Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце ... А я его за огромную душу ...