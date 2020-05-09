Телеведущая и блогер Алена Водонаева, ставшая известной после участия в телешоу "Дом-2", заявила, что врач и ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева распространяет ложную информацию о новом типе коронавируса COVID-19.

Так, телеведущая отнеслась с критикой к высказыванию Малышевой о том, что коронавирус является "чудом чудесным", которое не несет большой угрозы для детей.

Водонаева добавила, что "Минздрав отчитывается", что жертвами коронавирусной инфекции к 1 мая стали два ребенка, а еще 11 детей находятся в реанимации.

Блогер выразила мнение, что подобные высказывания публичных людей нельзя оставлять без внимания и необходимо штрафовать.