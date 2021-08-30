Элайджа Вуд не против появиться в "Звездных войнах" или во вселенной Marvel
Foto: Vida Press

Звезда трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд рассказал, что хотел бы принять участие в съемках будущей части "Звездные войны" или картины Marvel. Об этом голливудский актер заявил в ходе пресс-мероприятий, посвященных выходу фильма "Охотник за разумом. Схватка", сообщает The News International.

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"Сейчас часто можно слышать споры о кинематографической значимости Marvel. Кино ли это? И прочая чушь в этом роде. Независимо от того, нравятся вам фильмы о супергероях или нет, они очень забавны", — отметил Элайджа Вуд.

По его словам, фильмы с супергероями сейчас очень хорошо снимают.

"Это было бы совершенно потрясающе, потому что все это в таких безумных масштабах", — добавил актер.

Также он сказал, что является большим поклонником саги "Звездные войны".

При этом Вуд обратил внимание, что долгое время не снимался в масштабных проектах и готов вновь предстать в образе хоббита Фродо Бэггинса.

Первая лента "Властелин колец: Братство Кольца" вышла на большие экраны в 2001 году. За ней последовали продолжения "Властелин колец: Две крепости" и "Властелин колец: Возвращение короля" (представлены зрителям в 2002 и 2003 годах соответственно).

Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд недоволен съемками нового "Властелина колец" в Великобритании.

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