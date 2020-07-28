Актриса Елена Кондулайнен находится в палате интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

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Утверждается, что состояние звезды фильма "Сто дней до приказа" ухудшилось.

Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже. По данным источника, у Кондулайнен выявлены острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическая энцефалопатия. У актрисы наблюдается общая заторможенность речи.

Пока о положительной динамике состояния 62-летней Кондулайнен врачи не говорят.