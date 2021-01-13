Елена Малышева призывает отказаться от крещенских купаний в проруби
Foto: F64

Российская телеведущая Елена Малышева призывает людей отказаться от распространенной среди православных традиции на праздник Крещения. По ее мнению, прыгать в ледяную воду крайне опасно.

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В интервью телеканалу "360" телеведущая назвала традицию "странной забавой" и заявила, что к церкви она отношения не имеет.

"Купание в ледяной проруби — странная забава. Православные священники много раз разъясняли, что она не имеет отношения к великому таинству Крещения, - цитирует Малышеву Super. - Как врач, я могу сказать только одно: это крайне опасно для здоровья. В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений".

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