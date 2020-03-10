Российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с Евгением Петросяном публично высказалась о расставании с супругом, причем сделала это в шутливой форме прямо на сцене во время концерта.

Представляя себя зрителям, Степаненко сказала, что она "и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем". И вспомнила, что при разводе ей досталась одна сковорода, благодаря которой она забрала и все остальное.

Также в своем выступлении артистка пошутила и про причину развода: "Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили".

И подытожила: "Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Эх! Потерял! Женщина — не спирт: разведенная слабее не становится".