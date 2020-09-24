Instagram.com/vaengaofficial
Foto: Instagram.com/vaengaofficial

Российской певице Елене Ваенге пришлось выставить на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге из-за финансовой дыры, образовавшейся в бюджете артистки на фоне пандемии коронавируса, рассказала она в интервью журналу "Антенна".

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"Сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, я продаю свою квартиру в центре Петербурга. Ничего страшного, у меня есть дом, есть где жить, — сообщила Ваенга. — Но это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день. Ничего, справлюсь, все пройдет, не война, не чума, но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место". Лишившаяся квадратных метров певица назвала чудовищными финансовые проблемы, возникшие у нее из-за пандемии.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Елена Ваенга
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