Елизавета II оценила отсутствие Меган Маркл на похоронах принца Филиппа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II отнеслась с пониманием к тому, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не сможет приехать на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает издание People со ссылкой на калифорнийский источник, близкий к Маркл.

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Герцогиня Сассекская ожидает второго ребенка, и ее врач посоветовал ей не путешествовать на шестом месяце беременности и остаться в Калифорнии. Ее муж, принц Гарри, приехал в Великобританию еще 11 апреля. Источник утверждает, что Маркл выразила свои соболезнования королеве, на что та сказала, что она понимает, почему герцогиня не сможет приехать на похороны. Полет через Атлантику и обратно может быть опасен для здоровья герцогини.

"Это было очевидно, что Гарри вернется в Англию после смерти своего деда", — передает источник. Он добавил, что Меган и Гарри "поддерживали контакт с Королевой" после смерти ее мужа.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл пропустит похороны, чтобы не "оказаться в центре внимания". Друзья Меган Маркл утверждали, что решение остаться в Калифорнии далось ей непросто, так как герцогиня была в очень хороших отношениях с принцем Филиппом.

Церемония похорон принца Филиппа состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Похороны начнутся в 17:00 по московскому времени и будут транслироваться по британскому телевидению. Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетия.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
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