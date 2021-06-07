Елизавета II отреагировала на рождение дочери принца Гарри и Меган Маркл
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на рождение 11-й правнучки, дочери принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает Reuters.

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К поздравлениям присоединились принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон. В заявлении говорится, что члены королевской семьи "были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады".

4 июня Меган Маркл родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в 11:40 утра по местному времени в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. При рождении малышка весила около 3,5 килограмм, при этом Гарри присутствовал на родах.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
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