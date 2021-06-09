Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и пригласила его отобедать

Елизавета II готова помириться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. Об этом сообщает специализирующийся на статьях о королевской семье колумнист Daily Mail Ричард Иден со ссылкой на конфиденциальный источник при дворе.

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По данным источника, несмотря на обвинения в излишне строгом воспитании и расизме, выдвинутые герцогом Сассекским против членов королевской семьи, Елизавета II не держит обиды на внука. Она уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане.

Приглашение, по информации Идена, было озвучено еще до рождения дочери, которую принц Гарри и Меган Маркл назвали Лилибет в честь семейного прозвища Елизаветы II.

Памятник матери принца Гарри принцессе Диане, погибшей в 1997 году, будет открыт 1 июля в саду Кенсингтонского дворца. На церемонию герцог Сассекский приедет один, а его супруга останется в Калифорнии с сыном и новорожденной дочерью. Это будет первая встреча королевы с внуком один на один после его отъезда из Великобритании весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что Елизавета II и члены королевской семьи отреагировали на рождение дочери принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В заявлении говорится, что члены королевской семьи "были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады".

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество".

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились после скандального интервью Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.