Елизавета II в ближайшее время обсудит с принцем Гарри его интервью Опре
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II в ближайшее время намерена поговорить со своим внуком принцем Гарри по телефону и обсудить его недавнее интервью известной телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным издания, монарх намерена этой попыткой умерить "накалившиеся страсти". Она "протянет личную оливковую ветвь" герцогу Сассекскому и его супруге Меган Маркл в связи с тем, что берет на себя ответственность за последствия упоминаемого интервью.

Источник также сообщил, что Елизавета II выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора с целью предотвращения их участия в публичном обсуждении произошедшего.

Ранее герцогиня Сассекская в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их с герцогом тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее американская телеведущая заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.

Интервью вызвало широкий резонанс среди общественности. Его посмотрела пятая часть населения Великобритании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Hовости недвижимости

Стоит увидеть! Удивительный интерьер в Юрмальской квартире
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Шикарный частный дом с видом на Даугаву: 245 000 евро