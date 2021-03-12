Елизавета II в ближайшее время обсудит с принцем Гарри его интервью Опре

Королева Великобритании Елизавета II в ближайшее время намерена поговорить со своим внуком принцем Гарри по телефону и обсудить его недавнее интервью известной телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

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По данным издания, монарх намерена этой попыткой умерить "накалившиеся страсти". Она "протянет личную оливковую ветвь" герцогу Сассекскому и его супруге Меган Маркл в связи с тем, что берет на себя ответственность за последствия упоминаемого интервью.

Источник также сообщил, что Елизавета II выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора с целью предотвращения их участия в публичном обсуждении произошедшего.

Ранее герцогиня Сассекская в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их с герцогом тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее американская телеведущая заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.

Интервью вызвало широкий резонанс среди общественности. Его посмотрела пятая часть населения Великобритании.