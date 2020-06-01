Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике — верхом на горном пони

Королева Великобритании Елизавета II в минувшие выходные впервые появилась на публике с момента введения в стране режима изоляции из-за коронавируса, сообщает CNN.

Королеву запечатлели при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка - любимой монаршей резиденции. Королевская чета переехала туда из Букингемского дворца в марте на фоне пандемии Covid-19.

Елизавета II каталась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн породы Fell Pony.

На королеве были цветной платок, твидовый пиджак, брюки для верховой езды, ботинки и белые перчатки.

Фотографии королевы были опубликованы в воскресенье на официальной странице королевской семьи в Twitter.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

Елизавета II регулярно занимается верховой ездой. На протяжении всего правления она собирает для королевских конюшен чистокровных скаковых лошадей.

21 апреля Елизавете II исполнилось 94 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет и в настоящее время является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.