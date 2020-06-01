Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике — верхом на горном пони
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II в минувшие выходные впервые появилась на публике с момента введения в стране режима изоляции из-за коронавируса, сообщает CNN.

Королеву запечатлели при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка - любимой монаршей резиденции. Королевская чета переехала туда из Букингемского дворца в марте на фоне пандемии Covid-19.

Елизавета II каталась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн породы Fell Pony.

На королеве были цветной платок, твидовый пиджак, брюки для верховой езды, ботинки и белые перчатки.

Фотографии королевы были опубликованы в воскресенье на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Елизавета II регулярно занимается верховой ездой. На протяжении всего правления она собирает для королевских конюшен чистокровных скаковых лошадей.

21 апреля Елизавете II исполнилось 94 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет и в настоящее время является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.

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Интерфакс

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Интерфакс

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