Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике — верхом на горном пони

Королева Великобритании Елизавета II в минувшие выходные впервые появилась на публике с момента введения в стране режима изоляции из-за коронавируса, сообщает CNN.

Королеву запечатлели при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка - любимой монаршей резиденции. Королевская чета переехала туда из Букингемского дворца в марте на фоне пандемии Covid-19.

Елизавета II каталась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн породы Fell Pony.

На королеве были цветной платок, твидовый пиджак, брюки для верховой езды, ботинки и белые перчатки.

Фотографии королевы были опубликованы в воскресенье на официальной странице королевской семьи в Twitter.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3