Эллиот Пейдж показал обнаженное тело после операции по удалению груди
Foto: Vida Press

Актер Эллиот Пейдж, в конце 2020-го совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, впервые показал обнаженное тело после операции по удалению груди. "Первые плавки транс-детки", — подписал фото Пейдж.

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Пост 34-летнего актера за 11 часов с момента публикации собрал более двух миллионов лайков. Подписчики Пейджа заявили, что тот находится в прекрасной физической форме, и расхвалили его пресс.

О том, что Пейдж удалил грудь, стало известно в марте. Артист признался, что операция полностью изменила его жизнь, позволив чувствовать себя комфортно в собственном теле. Актер впервые показал себя после трансгендерного каминг-аута в конце декабря 2020 года.

В фильмографии Пейдж такие картины, как "Джуно", "Начало", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Американское преступление", а также сериал "Академия Амбрелла". Тогда он был известен как Эллен Пейдж.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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