Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии из-за позиции по гей-бракам
Foto: DELFI

Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры (CDF) напомнила о греховности гей-браков.

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Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артиста удивила позиция католической церкви.

"Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом [Фернишем]? #Лицемерие", — написал исполнитель.

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